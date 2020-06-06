Бразилия пригрозила покинуть ВОЗ вслед за США

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что страна намерена последовать примеру США и покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщает Reuters.

«Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем [такой вариант]», — сказал он.

Как отметил президент, ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки, в противном случае Бразилия покинет организацию. «Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения», — добавил Болсонару.

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