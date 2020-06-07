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Пандемия коронавируса ,  
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Фармкомпания назвала сроки появления препарата от COVID-19 в больницах

Российский препарат «Илсира» («Левилимаб») для лечения осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, поступит в больницы ориентировочно через три недели. Об этом сообщили в занимающейся разработкой лекарства биотехнологической компании Biocad, передает «РИА Новости».

«Производство начнется после сертификации, в ближайшее время, тогда же будет поступать в больницы, предварительно, через три недели», — заявили в пресс-службе фармкомпании.

Препарат будут назначать врачи. Изначально он разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Однако первые этапы исследований показали, что активное вещество «Левилимаба» предотвращает опасную для жизни реакцию иммунной системы, которая встречается у пациентов с COVID-19.

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Фото: Biocad / ТАСС

Сейчас лекарство проходит третью фазу клинических испытаний для подтверждения эффективности именно при осложнениях коронавирусной инфекции. В исследовании участвуют 13 медцентров, которые отмечают положительную динамику у пациентов с течением болезни средней тяжести.

«Левилимаб» можно применять только в стационаре, он противопоказан детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам, людям, имеющим проблемы с печенью и туберкулезом.

Ранее в июне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на совещании с Владимиром Путиным заявил, что российский препарат против COVID-19 «Авифавир» будет бесплатным в рамках обязательного медицинского страхования.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, лекарство
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