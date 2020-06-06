Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры. Документ опубликован на сайте правительства.

В постановлении говорится, что учреждения культуры будут обязаны вернуть стоимость билетов в случае полной отмены запланированных мероприятий.

«При переносе зрелищного мероприятия организация исполнительских искусств, музей или уполномоченное лицо вправе предложить посетителю посетить перенесенное зрелищное мероприятие по ранее приобретенному билету, абонементу или экскурсионной путевке либо обменять ранее приобретенный посетителем билет, абонемент или экскурсионную путевку на ваучер на перенесенное зрелищное мероприятие», — говорится в документе.

В случае если мероприятие не переносится, а отменяется, гражданам вернут деньги, потраченные на билеты.

6 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил, что из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений у россиян оказалось на руках около 7 млн заранее купленных билетов и абонементов. По его словам, организации культуры оказались в непростой ситуации. В частности, на несколько месяцев была парализована билетная программа, которая была для них основным источников внебюджетного дохода.