Власти Татарстана частично отменили перчаточно-масочный режим

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе, а именно в парках, скверах и на детских площадках. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, передает ТАСС.

«Парки скверы и т.д. — там, где раньше у нас были маски и перчатки, этот режим отменен», — сказала Галимова.

При этом в закрытых помещениях по-прежнему необходимо будет носить средства защиты, добавила она.

В середине мая власти Татарстана отменили необходимость прохождения двухнедельной обсервации для приезжих в республику граждан из других регионов России. Приезжающих в Татарстан граждан обязали предоставлять справку об уже пройденной обсервации в другом регионе, а также отрицательные результаты тестов об отсутствии коронавируса, полученные не ранее чем за два дня до прибытия в республику.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Татарстане выявлено 3504 случая заражения COVID-19. Умерли десять человек.