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В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На Проспекте Островского происходит возгорание кровли на втором этаже торгового центра «Лекс», — уточнили в пресс-службе. Из здания, по информации «РИА Новости», эвакуировали 30 человек.

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Фото: МЧС России

На сайте регионального МЧС сказано, что пожар происходит в двухэтажном кирпичном здании. «До прибытия пожарной охраны администрацией здания эвакуировано 35 человек», — говорится в сообщении.

В тушении задействованы семь единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России. По оперативным данным, пострадавших нет.

В мае пожар вспыхнул в ТЦ Ленинградской области. Площадь возгорания составила 530 кв. м, никто не пострадал.

Теги: пожар, МЧС, Башкирия
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