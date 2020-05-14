Общество , 14 мая, 23:29
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В Ленобласти загорелся торговый центр
В Гатчинском районе Ленинградской произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Площадь возгорания составила 530 кв. м, пожар локализовали, говорится в сообщении.
О пострадавших инофрмации нет.
Портал 47news со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти пишет, что в загоревшемся здании ранее располагался продуктовый магазин, однако с марта павильоны не использовали из-за ограничений по коронавирусу.