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В Ленобласти загорелся торговый центр

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Гатчинском районе Ленинградской произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

Площадь возгорания составила 530 кв. м, пожар локализовали, говорится в сообщении.

О пострадавших инофрмации нет.

Портал 47news со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти пишет, что в загоревшемся здании ранее располагался продуктовый магазин, однако с марта павильоны не использовали из-за ограничений по коронавирусу.

Ранее 14 мая пожар произошел в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве. Площадь возгорания составила 80 кв. м, в результате происшествия один человек погиб.
 

Теги: пожар, Ленобласть, торговый центр
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