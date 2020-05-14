В Ленобласти загорелся торговый центр

Фото: МЧС России

В Гатчинском районе Ленинградской произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

Площадь возгорания составила 530 кв. м, пожар локализовали, говорится в сообщении.

О пострадавших инофрмации нет.

Портал 47news со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти пишет, что в загоревшемся здании ранее располагался продуктовый магазин, однако с марта павильоны не использовали из-за ограничений по коронавирусу.