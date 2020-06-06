Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

Владимир Путин во время встречи с деятелями культуры (Фото: kremlin.ru)

Работа учреждений культуры должна быть учтена в национальном плане восстановления экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с деятелями культуры, которая проходит в формате видеоконференции, передает пресс-служба Кремля.

«Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем и вопросы деятельности учреждений культуры», — сказал глава государства.

По его словам, такой план принимается как для решения текущих задач, так и с учетом долгосрочных целей развития. Путин добавил, что корректировки будут вноситься и в национальные проекты, в том числе и в нацпроект «Культура».

Он отметил, что сфера культуры вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса.