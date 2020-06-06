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Пандемия коронавируса ,  
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Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

Владимир Путин во время встречи с деятелями культуры
Владимир Путин во время встречи с деятелями культуры (Фото: kremlin.ru)

Работа учреждений культуры должна быть учтена в национальном плане восстановления экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с деятелями культуры, которая проходит в формате видеоконференции, передает пресс-служба Кремля.

«Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни. Идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем и вопросы деятельности учреждений культуры», — сказал глава государства.

По его словам, такой план принимается как для решения текущих задач, так и с учетом долгосрочных целей развития. Путин добавил, что корректировки будут вноситься и в национальные проекты, в том числе и в нацпроект «Культура».

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Он отметил, что сфера культуры вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса.

Путин также заверил, что на продвижение русской культуры хватит средств, несмотря на падение цен на нефть. «На продвижение русской культуры и русского языка — наследие Пушкина — денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более что эти цены уже повышаются», — сказал президент, отвечая поэту, драматургу, переводчику произведений Александра Пушкина Джону Генри Лоуэнфельду (цитата по «РИА Новости»).

В середине марта Министерство культуры постановило, что театры, филармонии, цирки, кинотеатры и другие организации исполнительских искусств должны приостановить работу из-за пандемии коронавируса. Музеи и иные организации, осуществляющие выставочную деятельность, также приостановили допуск посетителей.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры могут возобновить работу в июле. Театры и концертные залы откроются для зрителей только осенью.

Теги: Владимир Путин, культура, нацпроекты
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