Версальский дворец возобновил работу после карантина

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Версальский дворец в Париже возобновил 6 июня работу по обычному расписанию, он был закрыт с начала марта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Версаля.

«Дворец и усадьба Версаля открыты 6 июня», — говорится в сообщении. Посетители старше 11 лет обязаны носить медицинские маски, их просят прийти со своими средствами защиты. Дворец открыт с 9:00 до 18:30 (10:00–19:30 мск). Для посещения также доступны сады и парк комплекса, усадьбы Трианон.

Часть ограничений в Версале остается в силе. Так, на июнь отменены ночные фонтаны, отложены или отменены все концерты и спектакли, запланированные на этот период.

13 марта в Париже из-за эпидемии COVID-19 закрыли Лувр, Версаль, Эйфелеву башню.