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Пандемия коронавируса ,  
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Версальский дворец возобновил работу после карантина

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Версальский дворец в Париже возобновил 6 июня работу по обычному расписанию, он был закрыт с начала марта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Версаля.

«Дворец и усадьба Версаля открыты 6 июня», — говорится в сообщении. Посетители старше 11 лет обязаны носить медицинские маски, их просят прийти со своими средствами защиты. Дворец открыт с 9:00 до 18:30 (10:00–19:30 мск). Для посещения также доступны сады и парк комплекса, усадьбы Трианон.

Во Франции продлили режим ЧП до 10 июля
Общество
Фото: Christophe Ena / AP

Часть ограничений в Версале остается в силе. Так, на июнь отменены ночные фонтаны, отложены или отменены все концерты и спектакли, запланированные на этот период.

13 марта в Париже из-за эпидемии COVID-19 закрыли Лувр, Версаль, Эйфелеву башню.

Ранее власти Франции продлили режим чрезвычайного санитарного положения до 10 июля.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции выявили 190 180 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 29 114 умерли.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Версаль, Франция
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