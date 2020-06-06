Aston Martin влетел в ограждение кинотеатра на Арбате

Иномарка Aston Martin «совершила наезд на препятствие» на тротуаре в пешеходной зоне Арбатской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло около 01:25 мск в районе дома 14 на Арбатской площади, сообщили в пресс-службе. Согласно информации из открытых источников, по этому адресу находится кинотеатр «Художественный».

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что автомобиль на скорости въехал в ограждение. Агентство отмечает, что сейчас в здании кинотеатра идет реконструкция и оно обнесено специальным ограждением.

По предварительным данным, из-за ДТП никто не пострадал.