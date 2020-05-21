Элитный спорткар протаранил три автомобиля на северо-западе Москвы

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Героев Панфиловцев. В результате ДТП никто не пострадал. Движение не ограничивалось. Все участники аварии остались на месте происшествия.

По данным источника агентства в экстренных службах, виновником ДТП мог стать элитный спорткар Mercedes AMG GT, который протаранил три автомобиля.

14 мая в Санкт-Петербурге легковой автомобиль пробил заграждение и упал в воду реки Фонтанки. Тогда в автомобиле находился только водитель, которого помогли достать из воды прохожие.