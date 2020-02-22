Лента новостей

Курс доллара на 22 февраля USD ЦБ: 64,3 (+0,56)

Курс евро на 22 февраля EUR ЦБ: 69,42 (+0,65)

СНБО заявил о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах

В Сирии впервые за семь лет открыли дорогу Дамаск — Алеппо

Автомобиль въехал в остановку в подмосковном Долгопрудном

«Сочи» объявил о переходе действующего чемпиона мира по футболу

МИД сообщил о восьми нападениях террористов на базу Хмеймим

WP узнала о реакции Трампа на возвращение в США заболевших коронавирусом

Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции

На Украине из-за ситуации с эвакуированными из КНР уволился губернатор

Аваков сообщил о температуре у водителя автобуса с эвакуированными из КНР

Российские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете на ЧМ

В комплексе «Око» «Москва-Сити» объяснили «обрушение» части фасада

МИД заявил о намерении защитить российских биатлонистов от давления на ЧМ

Власти распорядились помочь пострадавшим при взрыве газа в Азове

Песков фразой «никогда не слышал» ответил на «поручения» Путина по ВИЧ