Общество , 22 фев, 16:37
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Автомобиль въехал в остановку в подмосковном Долгопрудном
Три человека госпитализированы в результате ДТП в Долгопрудном. Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, ДТП случилось на остановке, на Лихачевском шоссе.
«В 14:52 на Лихачевском шоссе у дома № 1, водитель управляя автомобилем марки Geely совершил попутное столкновение с Renault, после чего вылетел на обочину и въехал в остановку. В результате этого пострадали три человека, госпитализированы, среди них несовершеннолетний, 12 лет», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Ранее РБК сообщал о том, что в Новосибирской области в результате ДТП погибли четыре человека. Среди них было двое детей. Авария произошла в Убнинском районе на автодороге Р-254 «Иртыш».
«В 14:52 на Лихачевском шоссе у дома № 1, водитель управляя автомобилем марки Geely совершил попутное столкновение с Renault, после чего вылетел на обочину и въехал в остановку. В результате этого пострадали три человека, госпитализированы, среди них несовершеннолетний, 12 лет», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Ранее РБК сообщал о том, что в Новосибирской области в результате ДТП погибли четыре человека. Среди них было двое детей. Авария произошла в Убнинском районе на автодороге Р-254 «Иртыш».