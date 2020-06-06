Два человека пострадали при стрельбе в Дагестане

Неизвестные обстреляли двух местных жителей в городе Кизляр в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Инцидент произошел около 21:30 мск. Пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе. Полицейские начали поиск стрелявших, передает агентство.

В центральной городской больнице Кизляра агентству сообщили, что врачи прооперировали пострадавших. Один из них лежит в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое. Второй находится в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести, сказали в больнице.

Полиция задержала трех человек по подозрению в стрельбе на юге Москвы Общество

Ранее, 20 мая, три человека пострадали при стрельбе на Южнопортовой улице в Москве. Неизвестный ранил трех человек и скрылся с места происшествия. Позднее в этот же день в полиции сообщили, что правоохранительные органы задержали трех граждан, которые могут быть причастны к инциденту.