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Три человека получили ранения при стрельбе на юго-востоке Москвы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На Южнопортовой улице в Москве произошел конфликт со стрельбой, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Сообщение о конфликте возле дома 22 поступило в полицию в 17:04 мск.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный ранил трех человек и скрылся с места происшествия. Стрелял он предположительно из травматического оружия.

«Пострадавшие доставлены в медучреждение, принимаются меры к розыску и задержанию стрелявшего», — заявили РБК в пресс-службе полиции.

На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна
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Ранее о стрельбе на Южнопортовой улице в Москве со ссылкой на очевидцев сообщали РЕН ТВ и Telegram-канал Mash.

По данным РЕН ТВ, конфликт произошел возле авторынка. Mash сообщал, что нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Mitsubishi белого цвета.

Теги: стрельба, Москва, новости РБК
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