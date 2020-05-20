Три человека получили ранения при стрельбе на юго-востоке Москвы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На Южнопортовой улице в Москве произошел конфликт со стрельбой, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Сообщение о конфликте возле дома 22 поступило в полицию в 17:04 мск.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный ранил трех человек и скрылся с места происшествия. Стрелял он предположительно из травматического оружия.

«Пострадавшие доставлены в медучреждение, принимаются меры к розыску и задержанию стрелявшего», — заявили РБК в пресс-службе полиции.

Ранее о стрельбе на Южнопортовой улице в Москве со ссылкой на очевидцев сообщали РЕН ТВ и Telegram-канал Mash.