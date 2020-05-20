Полиция задержала трех человек по подозрению в стрельбе на юге Москвы

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Правоохранительные органы задержали трех граждан, которые могут быть причастны к ранению из травматического оружия трех человек на Южнопортовой улице в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«В настоящее время в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны трое граждан, подозреваемых в совершении противоправных действий на Южнопортовой улице», — сказали в пресс-службе.

Задержанных граждан доставили в территориальный отдел полиции.

Конфликт со стрельбой произошел 20 мая на Южнопортовой улице возле дома № 22. Неизвестный ранил трех человек и скрылся с места преступления. Предположительно, стрельба велась из травматического оружия. Пострадавших доставили в медучреждение.

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел возле авторынка. В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщил, что нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Mitsubishi белого цвета.