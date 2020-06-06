Франция объявила о ликвидации главаря «Аль-Каиды в исламском Магрибе»

Французские военные ликвидировали главаря террористической группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (запрещена в России) в Мали. Об этом сообщает министр обороны Франции Флоранс Парли в Twitter.

«3 июня французские вооруженные силы при поддержке партнеров нейтрализовали эмира «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» Абдельмалека Друкделя и многих его сообщников», — написала Парли. Операция прошла на севере Мали, уточнила она.

Министр отметила, что Друкдель был членом руководящего комитета «Аль-Каиды» и управлял группами боевиков в северной Африке.

Ранее, в феврале текущего года, США сообщили о ликвидации лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) Касиме аль-Райми.Аль-Райми был основателем АКАП, указали в Белом доме. Под его руководством организация «совершала акты насилия» в отношении гражданских лиц в Йемене, говорилось в сообщении. Операция по ликвидации проводилась по приказу президента Дональда Трампа.