Военные США нанесли удар по главарю группировки «Аль-Каида» в Йемене

Американские военные в Йемене нанесли удар по позициям запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП). Целью атаки был главарь группировки Касим Аль-Райми, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

В Минобороны США не смогли подтвердить информацию о том, что аль-Райми в результате этого удара был уничтожен. В свою очередь, источники газеты The New York Times отмечают, что Райми погиб в январе в результате нанесенного авиаудара.

В ноябре 2019 года Госдепартамент США в рамках программы «Rewards for Justice» (Вознаграждение за правосудие) объявил награду до $10 млн за информацию о местонахождении двух лидеров «Аль-Каиды на Аравийском полуострове». В частности, предлагалось выплатить $6 млн за информацию об установлении личности или местонахождении Саада бин Атефа аль-Авлаки, а также до $4 млн за аналогичную информацию о Ибрагиме Ахмеде Махмуде аль-Коси.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт в Йемене между войсками президента Абд Раббу Мансура Хади и отрядами повстанцев-хуситов из шиитского движения «Ансар Алла». В конфликте принимают участие боевики группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове».