США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове

Речь идет о лидере запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Касиме аль-Райми. Вашингтон обещал награду в размере до $10 млн за информацию, которая позволит его поймать

Военные США (Фото: Jonathan Drake / Reuters)

США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится в сообщении Белого дома.

В Вашингтоне уточнили, что операция проводилась по приказу президента Дональда Трампа. Аль-Райми Белый дом назвал основателем АКАП и помощником главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири. «Под руководством Райми АКАП совершала акты насилия в отношении гражданских лиц в Йемене и стремилась <...> вдохновлять многочисленные нападения на Соединенные Штаты», — говорится в сообщении Белого дома. Какие-либо подробности операции не приводятся.

В начале февраля американские СМИ писали, что американские военные в Йемене нанесли удар по позициям АКАП, причем их целью был Касим аль-Райми. Тогда Пенгтагон официально не подтвердил его смерть, однако The New York Times со ссылкой на источники отмечала, что террорист погиб. По данным газеты, военные США следили за аль-Райми на протяжении нескольких месяцев.

Вашингтон обещал награду в размере до $10 млн за информацию, которая позволит его поймать. Госдеп официально считает аль-Райми террористом с мая 2010 года.