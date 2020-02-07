Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 06 фев, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 06 фев, 12:31
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 618 человек Общество, 03:25 Лавров сообщил о контакте с Турцией по ситуации в Идлибе Политика, 02:53 США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове Общество, 02:35 Финал Кубка Испании впервые за 10 лет пройдет без «Реала» или «Барселоны» Спорт, 02:26 В больнице подтвердили смерть предупредившего о коронавирусе врача Общество, 02:15 Лавров ответил на угрозы США из-за Венесуэлы Политика, 02:02 Россия выполнила первый космический пуск с Байконура в 2020 году Технологии и медиа, 01:38 Центр с эвакуированными из Китая россиянами опроверг продажу путевок Общество, 01:09 СМИ узнали об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти» Политика, 00:56 Генпрокурор США заявил о международной угрозе из-за развития 5G в Китае Технологии и медиа, 00:51 В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Общество, 00:45 Три человека погибли в аварии с эвакуатором в Нижегородской области Общество, 00:34 Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву Общество, 00:14 Путин и Лукашенко встречаются в Сочи. Что нужно знать Политика, 00:01
Общество ,  
0 

США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове

Речь идет о лидере запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Касиме аль-Райми. Вашингтон обещал награду в размере до $10 млн за информацию, которая позволит его поймать
Военные США (Фото: Jonathan Drake / Reuters)

США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится в сообщении Белого дома.

В Вашингтоне уточнили, что операция проводилась по приказу президента Дональда Трампа. Аль-Райми Белый дом назвал основателем АКАП и помощником главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири. «Под руководством Райми АКАП совершала акты насилия в отношении гражданских лиц в Йемене и стремилась <...> вдохновлять многочисленные нападения на Соединенные Штаты», — говорится в сообщении Белого дома. Какие-либо подробности операции не приводятся.

Военные США нанесли удар по главарю группировки «Аль-Каида» в Йемене
Общество

В начале февраля американские СМИ писали, что американские военные в Йемене нанесли удар по позициям АКАП, причем их целью был Касим аль-Райми. Тогда Пенгтагон официально не подтвердил его смерть, однако The New York Times со ссылкой на источники отмечала, что террорист погиб. По данным газеты, военные США следили за аль-Райми на протяжении нескольких месяцев.

Вашингтон обещал награду в размере до $10 млн за информацию, которая позволит его поймать. Госдеп официально считает аль-Райми террористом с мая 2010 года.

Автор: Артём Губенко
Теги: США, «Аль-Каида на Аравийском полуострове»
Материалы по теме
США объявили награду в $10 млн за информацию о лидерах «Аль-Каиды»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter