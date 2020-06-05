Кличко отказался открывать рестораны и бассейны в Киеве

Работа бассейнов и ресторанов в Киеве не будет возобновлена, несмотря на ослабление ограничений в других городах Украины. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте городской администрации.

«Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин?», — сказал Кличко.

Мэр столицы Украины пояснил, что правительство позволило большинству украинских городов перейти к очередному этапу постепенного ослабления профилактических мер против эпидемии коронавируса. В том числе, с 5 июня там разрешили открыть бассейны и рестораны. Основанием для этого стали эпидемиологические показатели, которые в Киеве не настолько благоприятные.

«В Киеве сегодня один из трех показателей — по количеству больных на сто тысяч населения — превышает норму. И сегодня составляет 14,9. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления», — резюмировал Кличко.