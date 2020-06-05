Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 15:21
Как «цифра» поможет получать больше полезной и экологически чистой еды Партнерский материал, 18:51 Бизнес-смекалка: 9 историй из жизни о росте на карантине РБК и Центр поддержки экономики, 18:50 Кличко отказался открывать рестораны и бассейны в Киеве Общество, 18:36 В бундестаге допустили введение Германией штрафных пошлин на газ из США Политика, 18:31 Сборная по хоккею в третий раз за 2 года сменила тренера. Что важно знать Спорт, 18:29 В Молдавии опубликовали запись разговора Додона с упоминанием Путина Политика, 18:24 Платежка за свет: как электроэнергетика справится с падением выручки Quote, 18:20 Эксперты назвали недостатки устройств для онлайн-контроля скорости машин Общество, 18:20 Вклады в банках стали еще менее выгодными. Спасет ли биткоин Крипто, 18:19 Искусство жить по-голландски: как устроен идеальный дом РБК Стиль и RED7, 18:19 Премьер-лига объявила сроки летнего трансферного окна в России Спорт, 18:14 Новый Kia XCeed: первое знакомство Авто, 18:05 У депутата Госдумы Дмитрия Ионина диагностировали COVID-19 Общество, 18:01 Удар от ворот: как большие данные помогают побеждать в футболе Индустрия 4.0, 18:00 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кличко отказался открывать рестораны и бассейны в Киеве

Работа бассейнов и ресторанов в Киеве не будет возобновлена, несмотря на ослабление ограничений в других городах Украины. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте городской администрации.

«Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин?», — сказал Кличко.

В Киеве после двух месяцев простоя из-за коронавируса открыли метро
Общество
Фото: Griganavichus / Instagram

Мэр столицы Украины пояснил, что правительство позволило большинству украинских городов перейти к очередному этапу постепенного ослабления профилактических мер против эпидемии коронавируса. В том числе, с 5 июня там разрешили открыть бассейны и рестораны. Основанием для этого стали эпидемиологические показатели, которые в Киеве не настолько благоприятные.

«В Киеве сегодня один из трех показателей — по количеству больных на сто тысяч населения — превышает норму. И сегодня составляет 14,9. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления», — резюмировал Кличко.

По словам мэра, вопрос открытия ресторанов и бассейнов городские власти рассмотрят отдельно на следующей неделе.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 5 июня в стране подтверждено 25 964 случая COVID-19, 11 372 пациентов выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 новых случая заболевания

В Киеве зарегистрировано 3292 случая (876 выздоровели), в Киевской области — 1711 (472 выздоровели).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Виталий Кличко, Киев, коронавирус
Материалы по теме
В Киеве после двух месяцев простоя из-за коронавируса открыли метро
Общество
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Общество
Зеленский приказал начать массовое тестирование на COVID-19 на Украине
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter