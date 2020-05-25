В Киеве после двух месяцев простоя из-за коронавируса открыли метро

С 25 мая в Киеве работу возобновил метрополитен, сообщает телеканал 112.ua. Он был закрыт более двух месяцев из-за ограничений по коронавирусу.

Во время поездок в метро пассажирам придется носить защитную маску, а также соблюдать социальную дистанцию. Для этого у касс делают специальную разметку. Кроме того, на входе в метро установят санитарный контроль, а каждый поезд перед началом рейса будет проходить дезинфекцию, уточняет телеканал со ссылкой на киевскую администрацию. Также в метрополитене планируют каждые три часа проводить дезинфекцию пассажирских зон.

О возобновлении работы метрополитена мэр Киева Виталий Кличко сообщил накануне.

По данным на 24 мая, в Киеве зафиксировали 2623 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из заболевших 59 человек умерли, 358 выздоровели.