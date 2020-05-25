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В Киеве после двух месяцев простоя из-за коронавируса открыли метро

С 25 мая в Киеве работу возобновил метрополитен, сообщает телеканал 112.ua. Он был закрыт более двух месяцев из-за ограничений по коронавирусу.

Во время поездок в метро пассажирам придется носить защитную маску, а также соблюдать социальную дистанцию. Для этого у касс делают специальную разметку. Кроме того, на входе в метро установят санитарный контроль, а каждый поезд перед началом рейса будет проходить дезинфекцию, уточняет телеканал со ссылкой на киевскую администрацию. Также в метрополитене планируют каждые три часа проводить дезинфекцию пассажирских зон.

На Украине остановили работу поездов, автобусов, метро из-за коронавируса
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Фото: РИА Новости

О возобновлении работы метрополитена мэр Киева Виталий Кличко сообщил накануне.

По данным на 24 мая, в Киеве зафиксировали 2623 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из заболевших 59 человек умерли, 358 выздоровели.

Работу наземного и подземного транспорта в связи с коронавирусом в Киеве остановили 17 марта. Кроме того, тогда на Украине запретили пассажирские железнодорожные, автобусные и авиационные перевозки между городами.

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Источник: JHU
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Теги: Киев, метро, пандемия
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