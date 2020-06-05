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Жена Кокшенова опровергла сообщения о его смерти из-за коронавируса

Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Жена Михаила Кокшенова Наталья Лепехина опровергла сообщения о том, что актер умер от коронавируса. О том, что Кокшенов скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщал Telegram-канал Baza.

«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — сказала жена Кокшенова.

Ранее стало известно, что Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни. Первой об этом сообщила поэт Любовь Воропаева. Позднее жена подтвердила РБК эту информацию.

Как писал Telegram-канал 112, Кокшенов ушел из жизни после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья.

Каким был актер Михаил Кокшенов. Фотогалерея
Фотогалерея 

Михаил Кокшенов известен своими ролями в таких фильмах, как «Адъютант его превосходительства», «Звезда пленительного счастья», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гараж», «Спортлото-82», «Белые росы» и «Самая обаятельная и привлекательная» и другими. Также он выступал в качестве режиссера и продюсера трилогии «Русский бизнес», «Русское чудо» и «Русский счет». В 2002 году Михаилу Кокшенову было присвоено звание народного артиста России.

Теги: актер, смерть, коронавирус
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