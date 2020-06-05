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Панкратов-Черный прокомментировал смерть актера Кокшенова

Александр Панкратов-Чёрный
Александр Панкратов-Чёрный (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный назвал любимчиком зрителя артиста Михаила Кокшенова, скончавшегося вчера на 84-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

«Михаил Михайлович в основном играл комедийные роли, пусть небольшие, эпизодические, но это всегда была какая-то смешная ситуация. Он много придумывал, предлагал. Его очень любил Леонид Гайдай. И Миша тихонечко пробирался в кинозалы, смотреть, смеются ли зрители. Ему очень хотелось, чтобы народ смеялся», — вспоминает Панкратов-Черный.

По его словам, в 1990-е годы Кокшенов открыл маленький охотничий магазин, и прибыль от этого бизнеса вкладывал в свои комедии. Он снимал их на улице без декораций, в качестве массовки Кокшенов просил помочь обычных людей.

Каким был актер Михаил Кокшенов. Фотогалерея
Фотогалерея 

«Миша был отзывчивый, добрый, очень смешливый и принципиальный. Он не пил, не курил, занимался спортом. Он даже в одном эпизоде, где играл водителя троллейбуса, по задумке режиссера должен был ехать с папиросой, но узнав об этом, он устроил грандиозный скандал, говоря о том, что не будет курить папиросы. Даже в руки отказался брать ее, так и не принял предложение режиссера. Я помню, звонит вечером поздно и говорит: «Сашка, слыхал, Горбачев сухой закон объявил! Доигрались, теперь я посмотрю на ваши настроения», — и хохочет, счастливый. Вот такой вот Миша был, простой, отзывчивый, бесхитростный. Никогда никого не обманывал и всегда старался помочь ближнему», — сообщил Панкратов-Черный.

Знакомство актрисы Ирины Дмитраковой с Михаилом Кокшеновым произошло на съемочной площадке фильма «Ультиматум» Анатолия Эйрамджана. «Там у нас сложились теплые отношения, и потом он, когда начал снимать как режиссер, предложил мне сыграть у него. Можно по-разному относится к его фильмам, но для меня это был, во-первых, опыт, во-вторых, замечательные люди, партнеры по площадке. Мне нравилось, когда Кокшенов шутил и смеялся. Он снимал легкие фильмы, которые показывают и по сей день на разных каналах», — рассказала актриса.

Жена Михаила Кокшенова подтвердила его смерть
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Михаил Кокшенов

Как отметил в разговоре с РБК кинодраматург, заслуженный деятель искусств России Аркадий Инин, Кокшенов скончался после трех лет борьбы с тяжелой болезнью.

«Потеря для меня огромная, но я все время думаю о том, что дело даже не в наших общих с Мишей друзьях, это потеря для миллионов наших зрителей, которые считали артиста Кокшенова народным. Не было в стране человека, кто бы не знал и не любил этого актера. Хоть как-то успокаивает, что с нами остаются его фильмы», — поделился он. Инин уточнил, что время прощания и похорон Кокшенова будут известны позднее.

Накануне стало известно, что актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался вечером 4 июня в подмосковной больнице.

Каким был актер Михаил Кокшенов. Фотогалерея
Фотогалерея 

Кокшенов сыграл в ста с лишним советских и российских фильмах, среди которых «Адъютант его превосходительства», «Звезда пленительного счастья», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гараж», «Спортлото-82», «Белые росы» и «Самая обаятельная и привлекательная», а также выступал в качестве режиссера таких картин, как «Русский бизнес», «Русское чудо» и «Русский счет».
 

Теги: новости РБК, смерть, актер
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