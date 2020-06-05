Панкратов-Черный прокомментировал смерть актера Кокшенова

Александр Панкратов-Чёрный (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный назвал любимчиком зрителя артиста Михаила Кокшенова, скончавшегося вчера на 84-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

«Михаил Михайлович в основном играл комедийные роли, пусть небольшие, эпизодические, но это всегда была какая-то смешная ситуация. Он много придумывал, предлагал. Его очень любил Леонид Гайдай. И Миша тихонечко пробирался в кинозалы, смотреть, смеются ли зрители. Ему очень хотелось, чтобы народ смеялся», — вспоминает Панкратов-Черный.

По его словам, в 1990-е годы Кокшенов открыл маленький охотничий магазин, и прибыль от этого бизнеса вкладывал в свои комедии. Он снимал их на улице без декораций, в качестве массовки Кокшенов просил помочь обычных людей.

«Миша был отзывчивый, добрый, очень смешливый и принципиальный. Он не пил, не курил, занимался спортом. Он даже в одном эпизоде, где играл водителя троллейбуса, по задумке режиссера должен был ехать с папиросой, но узнав об этом, он устроил грандиозный скандал, говоря о том, что не будет курить папиросы. Даже в руки отказался брать ее, так и не принял предложение режиссера. Я помню, звонит вечером поздно и говорит: «Сашка, слыхал, Горбачев сухой закон объявил! Доигрались, теперь я посмотрю на ваши настроения», — и хохочет, счастливый. Вот такой вот Миша был, простой, отзывчивый, бесхитростный. Никогда никого не обманывал и всегда старался помочь ближнему», — сообщил Панкратов-Черный.