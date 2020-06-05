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Полиция и спецназ пресекли нелегальную дискотеку в Москве

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Московские полицейские и спецназовцы из подразделения «Гром» пресекли деятельность несанкционированной дискотеки на Варшавском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Полиция обнаружила в арендуемом помещении более 50 граждан, участвовавших в несанкционированном мероприятии. У двух из них сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотик мефедрон. Против них возбудили уголовное дело по ст. 228 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

В ходе осмотра помещения со служебной собакой полицейские нашли еще два свертка с мефедроном. Хозяин наркотика установлен, добавили в полиции.

В отношении 48 лиц, присутствовавших на дискотеке, были составлены административные протоколы за нарушение карантинных мер, введенных в столице из-за эпидемии коронавируса. Полиция установила и организатора вечеринки — им оказался житель Москвы. Собственников помещения, сдавших его под дискотеку, также планируют привлечь к ответственности.

Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
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Фото: incident.moscow / VK

В ночь на 24 мая несколько десятков молодых людей устроили вечеринку в центре Новосибирска, несмотря на действующий запрет на проведение массовых мероприятий. На площади им. Ленина собралась молодежь, которая включала музыку в машинах, общалась и танцевала, игнорируя санитарные ограничения. Полиция начала проверку по данному факту.

Теги: Москва, наркотики, спецназ
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