Полиция начала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

Полицейские проводят проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска в ночь на воскресенье. Об этом заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, вечеринка проходила на площади Ленина, там собрались «несколько десятков молодых людей». Проверку начали из-за нарушения режима самоизоляции и режима тишины, уточнили в пресс-службе.

Ранее фото с прошедшей в ночь на 24 мая вечеринки появились в соцсетях, в том числе в группе «Типичный Новосибирск» во «ВКонтакте».

В полиции назвали фото и видео в соцсетях и СМИ «частично фейковыми», передает «Тайга.инфо». На площади действительно собирались от 50 до 60 молодых людей, которые шумно общались и включали в автомобилях музыку, однако часть материалов отсняли в другое время «с целью искусственно увеличить количество людей», которые якобы находились на площади, передает издание.