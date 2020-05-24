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Полиция начала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

Полицейские проводят проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска в ночь на воскресенье. Об этом заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, вечеринка проходила на площади Ленина, там собрались «несколько десятков молодых людей». Проверку начали из-за нарушения режима самоизоляции и режима тишины, уточнили в пресс-службе.

Ранее фото с прошедшей в ночь на 24 мая вечеринки появились в соцсетях, в том числе в группе «Типичный Новосибирск» во «ВКонтакте».

В полиции назвали фото и видео в соцсетях и СМИ «частично фейковыми», передает «Тайга.инфо». На площади действительно собирались от 50 до 60 молодых людей, которые шумно общались и включали в автомобилях музыку, однако часть материалов отсняли в другое время «с целью искусственно увеличить количество людей», которые якобы находились на площади, передает издание.

В Новосибирской области действует режим самоизоляции из-за коронавируса. Жителям разрешены только занятия спортом на воздухе, прогулки вдвоем или с семьей, члены которой проживают по одному адресу. Кроме того, в области сохраняется обязательный режим ношения масок в общественных местах и на транспорте.

С начала распространения эпидемии в Новосибирской области выявили 2124 случая заражения коронавирусом, за последние сутки заболевание подтвердили у 81 человека. При этом 891 заболевший выздоровел, 29 — умерли.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Новосибирск, вечеринка, коронавирус, новости РБК
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