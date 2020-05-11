Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье

Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России Татьяна Петрова.

По ее словам, около 23:00 в воскресенье в дежурную часть полиции Солнечногорска поступило сообщение о нарушении тишины около ТЦ на Ленинградском шоссе.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции на парковке ТЦ обнаружили большое количество молодых людей, которые сразу же разбежались», — рассказала Петрова.

11 мая полицейские установили организаторов вечеринки — ими оказались двое местных жителей 1999 и 2000 годов рождения. Они вместе с другими нарушителями режима самоизоляции были доставлены в отдел полиции.

«По результатам проводимой проверки правонарушители будут привлечены к административной ответственности», — пояснила Петрова.

Ранее в управлении Росгвардии по ЦФО сообщили, что в Подмосковье с начала майских праздников были задержаны более 1,2 тыс. нарушителей режима самоизоляции.