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Автомобилистов предупредили о пробках в Москве во второй половине дня

В Москве после 15:00 в пятницу, 5 июня, ожидаются пробки с учетом машин, выезжающих из столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в официальном Telegram-канале.

В департаменте отметили, что несмотря на то, что доля личных автомобилей на московских дорогах 5 июня составляет 23% от их числа в этот же день в 2019 году, по сравнению с прошлой неделей количество машин на дорогах увеличилось на 110 тыс.

Относительно прошлой недели на 5 тыс. увеличилось количество поездок на такси. В аренде через каршеринговые агентства у москвичей находится около 1,5 тыс. автомобилей.

В Москву вернулись докарантинные пробки
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Фото: Андрей Любимов / РБК

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на 11:50 в столице были пробки в два балла.

1 июня, в день, когда в Москве разрешили прогулки, загруженность дорог в городе приблизилась к докарантинным значениям — фиксировались шестибалльные пробки.

В Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД) увеличение автомобилей объяснили погодой: сильные дожди и ветер затрудняют движение, приводят к авариям, которые и вызывают пробки.

Теги: Москва, транспорт, пробки
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