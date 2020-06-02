Власти назвали причины докарантинных пробок в Москве

Количество автомобилей растет с каждым днем, и это сказывается на загруженности дорог в Москве. Также на общую скорость движения влияет погода, сообщили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

«С пятницы в Москве и области каждый день действует экстренное предупреждение о погоде, сильный дождь снижает общую скорость движения, увеличивает количество аварий, затрудняющих движение», — отметили в ЦОДД.

Так в Центре прокомментировали информацию о том, что количество автомобилей в Москве 1 июня, в первый день, когда были разрешены прогулки и снят ряд ограничений, приблизилось к докарантинным значениям. Как сообщал столичный департамент транспорта, на улицах города было зафиксировано 2,02 млн машин, год назад в этот день их было 2,44 млн. Вечером сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию на шесть баллов.