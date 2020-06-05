Главврач сообщил о переполненности больниц в Тольятти из-за COVID

Ухудшение эпидемиологической обстановки привело к тому, что с понедельника в Автозаводском районе Тольятти перестанут оказывать все виды медицинской помощи, кроме родовспоможения и лечения онкологических заболеваний. На базе хирургического и педиатрического корпусов развернут коронавирусные госпитали.

«Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу Министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек», — сказал Ренц.

В приемной главного врача Тольяттинской городской клинической больницы №5 рекомендовали перезвонить РБК позднее. В пресс-службе Министерства здравоохранения Самарской области заявили РБК, что официальная информация по данному вопросу будет опубликована позднее на сайте.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Самарской области к 5 июня выявлено 2922 больных. Почти половина из них — 1409 зараженных — вылечились. 56 человек умерли от вызванных COVID-19 осложнений.