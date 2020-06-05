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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач сообщил о переполненности больниц в Тольятти из-за COVID

Больницы Тольятти, принимающие пациентов с коронавирусной инфекцией, переполнены. Об этом заявил главврач тольяттинской городской клинической больницы №5 и депутат Самарской областной думы Николай Ренц.

«Только в нашем госпитале на 750 койках лежат 840 пациентов», — сообщил доктор.

По его словам, призывы властей к соблюдению мер санитарной безопасности в Тольятти были услышаны очень плохо. «Я понимаю, что мы не извлекаем уроков, не слышим призывы и, к сожалению, движемся к ухудшению ситуации», — сказал главврач.

Из-за этого в городе за последнюю неделю кардинально изменилась ситуация с заболеваемостью. «250, 270, 280 первичных обращений в диагностическое отделение, которое сейчас работает на весь город», — пояснил Ренц.

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Ухудшение эпидемиологической обстановки привело к тому, что с понедельника в Автозаводском районе Тольятти перестанут оказывать все виды медицинской помощи, кроме родовспоможения и лечения онкологических заболеваний. На базе хирургического и педиатрического корпусов развернут коронавирусные госпитали.

«Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу Министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек», — сказал Ренц.

В приемной главного врача Тольяттинской городской клинической больницы №5 рекомендовали перезвонить РБК позднее. В пресс-службе Министерства здравоохранения Самарской области заявили РБК, что официальная информация по данному вопросу будет опубликована позднее на сайте.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Самарской области к 5 июня выявлено 2922 больных. Почти половина из них — 1409 зараженных — вылечились. 56 человек умерли от вызванных COVID-19 осложнений.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: больница, Тольятти, коронавирус
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