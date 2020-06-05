Главврач сообщил о переполненности больниц в Тольятти из-за COVID
Больницы Тольятти, принимающие пациентов с коронавирусной инфекцией, переполнены. Об этом заявил главврач тольяттинской городской клинической больницы №5 и депутат Самарской областной думы Николай Ренц.
«Только в нашем госпитале на 750 койках лежат 840 пациентов», — сообщил доктор.
По его словам, призывы властей к соблюдению мер санитарной безопасности в Тольятти были услышаны очень плохо. «Я понимаю, что мы не извлекаем уроков, не слышим призывы и, к сожалению, движемся к ухудшению ситуации», — сказал главврач.
Из-за этого в городе за последнюю неделю кардинально изменилась ситуация с заболеваемостью. «250, 270, 280 первичных обращений в диагностическое отделение, которое сейчас работает на весь город», — пояснил Ренц.