Японский политолог предложил «отобрать» у России всю часть Южных Курил

Японский политолог Юкио Касияма предложил правительству страны заявить России претензии на четыре острова Южно-Курильской гряды, вместо двух. Такое мнение он изложил в статье для издания Wedge Infinity.

Касияма напомнил, что в Токио два года назад был сформулирован четкий принципиальный подход к территориальной проблеме, по которому Россия должна была «отдать» все четыре острова. Однако в 2020 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ изменил требования к российской стороне, и Япония объявила, что претендует на два острова. По словам политолога, эта идея является «вредной и бесплодной».

Касияма также упомянул высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что Москва не намерена идти на уступки и по-прежнему занимает свою позицию о том, что переговоры о данных территориях невозможны, пока «Япония не признает Южные Курилы за Россией».

«Легко на уступки российской стороне мы пойти не можем. Мы не можем отбрасывать в сторону важнейший признак любого государства — его территориальный суверенитет», — пояснил политолог в ответ на слова российского дипломата.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор более 70 лет. Причиной этому является территориальный спор о принадлежности южных островов Курильского архипелага, которые перешли СССР по результатам Второй мировой войны. Токио называет острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими северными территориями. В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос о передаче островов Японии не стоит.

В августе прошлого года организаторы Олимпийских игр-2020, которые должны были пройти в Токио, на карте маршрута олимпийского огня включили Южные Курилы в состав Японии. МИД России осудил этот инцидент.