Астрономы пообещали жителям западного полушария Земли затмение Солнца

Жители западного полушария Земли смогут 2 июля наблюдать полное солнечное затмение. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Отмечается, что максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 мск. Продолжительность полной фазы составит 4 мин и 33 сек. Как пояснили астрологи, лучше всего это затмение будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

Лунные и солнечные затмения происходят раз в полгода, период между ними — две недели. В ходе затмений Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. «Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное», — добавили в планетарии.

По прогнозу астрологов в течение 2019 года ожидается пять затмений. В частности, три солнечных (частное — 6 января, полное — 2 июля и кольцеобразное — 26 декабря), а также два лунных (полное — 21 января и частное — 17 июля). Все затмения, кроме полного, которое будет 2 июля, будут доступны для наблюдений со стороны России.

В августе 2018 года в Сибири и на Крайнем Севере наблюдалось частичное солнечное затмение, после чего россияне опубликовали в соцсетях фотографии астрономического явления.