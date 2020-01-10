В ночь на 11 января россияне увидят первое в 2020 году лунное затмение

В ночь на 11 января россияне увидят первое в 2020 году лунное затмение

Жители России смогут в ночь на 11 января наблюдать полутеневое затмение Луны, продолжительность которого составит 4 часа 4 минуты — с 20:08 до 00:12 мск, сообщается на сайте Московского планетария.

Момент максимальной фазы, когда Луна почти полностью погрузится в земную полутень, наступит 10 января в 22:10 мск. Во время наибольшего погружения, когда Луна окажется в полутени Земли почти полностью, южный край диска Луны будет располагаться всего в трех угловых минутах от границы тени Земли.

В 2020 году Луна будет заходить в полутень планеты четыре раза. При этом 10 января произойдет самое глубокое из теневых затмений — оно составит 0,92 лунного диаметра. За время затмения Луна будет находиться в созвездии Близнецы и пройдет сквозь северную часть земной полутени. Потемнение нижнего края лунного диска будет видно невооруженным глазом в открытой местности при ясной безоблачной погоде.

Астрономическое явление будет видно на территории Евразии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, а также в Арктике.

5 января Московский планетарий сообщил о максимальном приближении Земли к Солнцу, в связи с чем можно было наблюдать самый большой в году солнечный диск.