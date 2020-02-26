В Красноярске из-за сообщений о минировании эвакуировали более 50 школ

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Красноярске из-за писем с угрозой о минировании, которые пришли на электронную почту образовательных учреждений, эвакуировали более 50 школ, говорится в сообщении краевой антитеррористической комиссии.

Сообщения о минировании оказались ложными. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто их отправил.

В ряде школ Приморья утром в среду, 26 февраля, также прошла эвакуация. Анонимные угрозы о минировании поступили в ряд учреждений в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре.

Помимо этого, неизвестные разослали письма с угрозой на электронную почту некоторых школ Новосибирска. В результате и в них провели эвакуацию, однако в ходе проверки никаких взрывных устройств обнаружено не было.