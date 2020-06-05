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Новости без коронавируса ,  
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Помощник госсекретаря США попросил Россию «убраться с Ближнего Востока»

Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль», поэтому она должна «убираться» из региона. Такое мнение выразил в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

«На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», — сказал помощник госсекретаря.

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Говоря о «соперничестве великих держав» на Ближнем Востоке, подразумевая под ними такие страны, как США, Россия и Китай, Шенкер заявил, что Вашингтон не заставляет эти страны делать какой-либо выбор. По его словам, США хотят, чтобы эти государства знали о возможных последствиях, которые могут возникнуть в результате того выбора, который они делают.

Помимо прочего, помощник госсекретаря США упомянул высказывание действующего преидента США Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего президента Барака Обамы «приветствовала приход русских в Сирию» на помощь президенту страны Башару Асаду. По его словам, предыдущие американские власти полагали, что это «затянет русских в трясину».

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Шенкер убежден, что Россия изменила ход войны в Сирии, однако в стране по-прежнему действует режим Асада. «Честно говоря, я думаю, что это был провал (администрации Обамы)», — сказал помощник госсекретаря.

По его мнению, успех в Сирии сподвигнул Россию к действиям в Ливии, где сейчас «не играет продуктивной или стабилизирующей роли».

Теги: Россия, Ближний Восток, помощник, госсекретарь, Госдеп США
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