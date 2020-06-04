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Брянская полиция поймала контрабандистов белорусских сигарет

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Правоохранительные органы Брянской области задержали семь человек, которые подозреваются в незаконном сбыте белорусских сигарет и подделке акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Злоумышленники в период с 2016 по 2020 год осуществляли лжетранзит продукции белорусских табачных фабрик по фиктивным договорам с иностранными организациями, зарегистрированными на подставных лиц», — говорится в сообщении.

Товар отгружался на склады в Брянской области, далее его развозили по другим регионам. Полиция провела 95 обысков и обнаружила около 1 млн пачек сигарет.

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Возбуждены шесть уголовных дел по трем статьям УК РФ: 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки), 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), 327.1 (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

В феврале в России обнаружили продажу контрабандных сигарет из Белоруссии в 70 регионах. Согласно исследованию ИТ-компании «Эвотор», доля белорусской контрабанды в общем объеме торговли сигаретами в России составляет не менее 1,1%.

Теги: Брянская область, сигареты, контрабанда
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