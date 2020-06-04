Брянская полиция поймала контрабандистов белорусских сигарет

Фото: МВД РФ

Правоохранительные органы Брянской области задержали семь человек, которые подозреваются в незаконном сбыте белорусских сигарет и подделке акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Злоумышленники в период с 2016 по 2020 год осуществляли лжетранзит продукции белорусских табачных фабрик по фиктивным договорам с иностранными организациями, зарегистрированными на подставных лиц», — говорится в сообщении.

Товар отгружался на склады в Брянской области, далее его развозили по другим регионам. Полиция провела 95 обысков и обнаружила около 1 млн пачек сигарет.