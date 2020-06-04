В Мурманской области смывшая мост река Кола начала подтапливать поселки

В Мурманской области разлив реки Кола из-за таяния снега угрожает подтоплением городскому поселению Кольского района Кильдинстрой. Об этом сообщил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин, передает региональный телеканал «ТВ-21».

По состоянию на утро 4 июня уровень воды составлял 392 см, к вечеру этого дня он может преодолеть отметку 400 см.

«При достижении этого уровня появляется вероятность того, что Кильдинстрой начинает подтапливать. Сейчас уже происходит подтопление некоторых дачных поселков», — сказал Сердечкин.

В Кильдинстрой на место подтопления прибыли представители местной администрации, в Мурманске, как уточняет телеканал, собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям.