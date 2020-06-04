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В Мурманской области смывшая мост река Кола начала подтапливать поселки

В Мурманской области разлив реки Кола из-за таяния снега угрожает подтоплением городскому поселению Кольского района Кильдинстрой. Об этом сообщил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин, передает региональный телеканал «ТВ-21».

По состоянию на утро 4 июня уровень воды составлял 392 см, к вечеру этого дня он может преодолеть отметку 400 см.

«При достижении этого уровня появляется вероятность того, что Кильдинстрой начинает подтапливать. Сейчас уже происходит подтопление некоторых дачных поселков», — сказал Сердечкин.

Появилось видео с места обрушения моста в Мурманской области
Общество

В Кильдинстрой на место подтопления прибыли представители местной администрации, в Мурманске, как уточняет телеканал, собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям.

«Будет скорректировано решение на уровне Кольского района по ЧС», — уточнил Сердечкин. Он пообещал организовать пункт временного размещения и указал, что сейчас из подтопленного дачного поселка эвакуируют 14 человек. До появления временного пункта их разместят в гостинице.

В Кильдинстрое на 2019 год проживали 4894 человека.

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола
Общество
Фото: МЧС России

На сайте регионального ГУ МЧС сообщается, что утром 4 июня из-за «интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола» в Мурманской области произошло подтопление 30 домов и 50 приусадебных участков в ДНТ «Кильдинское» (относится к Кильдинстрою). На место выехали оперативная группа регионального главка МЧС и аварийно-спасательная служба области. В МЧС уточнили, что в «Кильдинском» нет постоянно проживающих жителей.

1 июня река Кола подмыла опоры железнодорожного моста, в результате он полностью обрушился на перегоне Мурманского отделения Октябрьской железной дороги между станциями Кола и Выходной. Никто не пострадал.

Теги: Мурманская область, паводок
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