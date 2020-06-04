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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, который может содержать вирус SARS-CoV-2», — сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, эффективность использования медицинской маски для защиты здорового человека составляет около 80%. Также маски эффективны, если их использует инфицированный, чтобы предотвратить заражение окружающих.

В ведомстве ответили на вопрос, есть ли польза от прогулки в маске. Как сообщили эксперты Роспотребнадзора, маска не помешает вдыхать свежий воздух, а выходить на улицу, чтобы побыть под солнечными лучами, очень важно.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что в условиях пандемии коронавируса нужно рассматривать каждого человека как потенциальный источник инфекции, поскольку болезнь часто принимает бессимптомную форму.

В конце мая столичные власти ужесточили масочный режим в Москве. Теперь горожане должны носить маски не только в общественных местах, но и на прогулках и во время занятий спортом на улице. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил это тем, что жителям разрешили выходить не только по делам, но и для прогулок, поэтому рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Роспотребнадзор, медицинские маски, коронавирус
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