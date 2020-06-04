Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, который может содержать вирус SARS-CoV-2», — сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, эффективность использования медицинской маски для защиты здорового человека составляет около 80%. Также маски эффективны, если их использует инфицированный, чтобы предотвратить заражение окружающих.

В ведомстве ответили на вопрос, есть ли польза от прогулки в маске. Как сообщили эксперты Роспотребнадзора, маска не помешает вдыхать свежий воздух, а выходить на улицу, чтобы побыть под солнечными лучами, очень важно.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что в условиях пандемии коронавируса нужно рассматривать каждого человека как потенциальный источник инфекции, поскольку болезнь часто принимает бессимптомную форму.