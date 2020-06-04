Правительство утвердило правила предоставления субсидий аэропортам

Международный Аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Российские аэропорты могут начать подачу заявок на получение господдержки, правила предоставления субсидий утверждены правительством. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Для получения субсидии аэропорт обязан иметь российскую прописку», — отмечается в сообщении. При этом установлено ограничение для компаний с иностранным участием — доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не должна в совокупности превышать 50%.

Получатель субсидии также не может находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. Среди прочих требований перечислены отсутствие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом и готовность к проверкам целевого расходования средств.

Субсидия рассчитывается ежемесячно по результатам каждого месяца с апреля по июнь 2020 года или одновременно за несколько месяцев этого периода.