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Правительство утвердило правила предоставления субсидий аэропортам

Международный Аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова
Международный Аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Российские аэропорты могут начать подачу заявок на получение господдержки, правила предоставления субсидий утверждены правительством. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Для получения субсидии аэропорт обязан иметь российскую прописку», — отмечается в сообщении. При этом установлено ограничение для компаний с иностранным участием — доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не должна в совокупности превышать 50%.

Аэропорты попросили помощи у правительства
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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Получатель субсидии также не может находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. Среди прочих требований перечислены отсутствие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом и готовность к проверкам целевого расходования средств.

Субсидия рассчитывается ежемесячно по результатам каждого месяца с апреля по июнь 2020 года или одновременно за несколько месяцев этого периода.

«Результатом предоставления субсидии должны стать бесперебойная работа и сохранение численности персонала», — говорится в сообщении.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении на помощь аэропортам и организациям, входящим с ними в одну группу лиц, 10,9 млрд руб. из резервного фонда правительства. Власти указывали, что субсидии поддержат отрасль во время снижения объемов пассажирских перевозок из-за пандемии.

Как уточняло правительство, полученные деньги аэропорты смогут потратить на зарплату персоналу, за исключением совета директоров и руководящего состава, уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

Теги: коронавирус, Михаил Мишустин, аэропорты
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