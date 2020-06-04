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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 3 тыс. человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечился 3061 человек, общее число выздоровевших с начала эпидемии превысило 94 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал оперативного штаба города по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715», — сказала Ракова.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По данным на вечер 3 июня, за все время распространения эпидемии коронавирусом в Москве заразились 187,2 тыс. человек. Скончались 2749 заболевших.

В целом по России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 432,2 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 5,2 тыс. человек, выздоровели 195,9 тыс. зараженных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус
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