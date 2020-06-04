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Эксперт заявил о российских комплектующих в корабле Илона Маска

Компания Илона Маска Space X использовала в корабле Crew Dragon стыковочный адаптер, основная конструкция которого разработана в России. Об этом «РИА Новости» сообщил независимый эксперт по космонавтике Вадим Лукашевич.

«Удачная стыковка американского корабля с МКС (Международной космической станцией — РБК) в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA», — сказал он.

Эксперт отметил, что его разработала и изготовила РКК «Энергия» — головное предприятия «Роскосмоса» по пилотируемой программе. По его словам, благодаря этому корабль Crew Dragon может пристыковаться к российскому сегменту МКС.

Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
Технологии и медиа
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon

Ранее в июне немецкая газета Der Tagesspiegel написала, что компания SpaceX заимствовала у России концепцию раздельной доставки людей и грузов на околоземную орбиту. Авторы статьи отметили, что изначально США в программе Space Shuttle полагались на совместную доставку. Шаттлы могли выводить на орбиту до 20 человек и несколько тонн полезного груза.

Программа Space Shuttle закрылась в 2011 году. С того времени американских астронавтов доставляли на МКС на российских кораблях «Союз». SpaceX 30 мая текущего года осуществила первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией. Корабль Crew Dragon вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9.

На борту корабля находились астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли. 31 мая они перешли на борт МКС.

Теги: Илон Маск, SpaceX, МКС, РКК Энергия
Материалы по теме
Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
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SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос
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Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС
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