Эксперт заявил о российских комплектующих в корабле Илона Маска

Компания Илона Маска Space X использовала в корабле Crew Dragon стыковочный адаптер, основная конструкция которого разработана в России. Об этом «РИА Новости» сообщил независимый эксперт по космонавтике Вадим Лукашевич.

«Удачная стыковка американского корабля с МКС (Международной космической станцией — РБК) в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA», — сказал он.

Эксперт отметил, что его разработала и изготовила РКК «Энергия» — головное предприятия «Роскосмоса» по пилотируемой программе. По его словам, благодаря этому корабль Crew Dragon может пристыковаться к российскому сегменту МКС.

Ранее в июне немецкая газета Der Tagesspiegel написала, что компания SpaceX заимствовала у России концепцию раздельной доставки людей и грузов на околоземную орбиту. Авторы статьи отметили, что изначально США в программе Space Shuttle полагались на совместную доставку. Шаттлы могли выводить на орбиту до 20 человек и несколько тонн полезного груза.