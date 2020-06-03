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Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска

Американская компания SpaceX Илона Маска заимствовала у России концепцию раздельной доставки людей и грузов на околоземную орбиту. К такому выводу пришли авторы статьи в немецкой газете Der Tagesspiegel.

Как напомнили авторы публикации, изначально США в своей программе Space Shuttle полагались на совместную доставку — шаттлы могли вывести на орбиту одновременно несколько тонн полезного груза и до 20 членов экипажа.

Россия при полетах к Международной космической станции с самого начала полагалась на грузовые корабли и пилотируемые капсулы. Корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX и запущенный к МКС 30 мая, следует этой же концепции.

США впервые за 9 лет запустили в космос пилотируемый корабль. Фотогалерея
Фотогалерея 

Как пишет немецкая газета, Маск разделяет грузовые и пассажирские полеты и по другой причине: в среднесрочной перспективе SpaceX планирует развивать космический туризм.

«Однако и здесь русские были первопроходцами, когда в 2001 году они доставили на МКС первого космического туриста Денниса Тито», — говорится в статье.

Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon, созданный компанией Маска по заказу NASA, стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде вечером 30 мая. Этот запуск стал первым пилотируемым полетом США за девять лет.

Спустя 19 часов астронавты Боб Бенкен и Даг Херли успешно пристыковались к МКС и перешли на борт станции.

Теги: Илон Маск, космос, SpaceX
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