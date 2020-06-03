Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска

Американская компания SpaceX Илона Маска заимствовала у России концепцию раздельной доставки людей и грузов на околоземную орбиту. К такому выводу пришли авторы статьи в немецкой газете Der Tagesspiegel.

Как напомнили авторы публикации, изначально США в своей программе Space Shuttle полагались на совместную доставку — шаттлы могли вывести на орбиту одновременно несколько тонн полезного груза и до 20 членов экипажа.

Россия при полетах к Международной космической станции с самого начала полагалась на грузовые корабли и пилотируемые капсулы. Корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX и запущенный к МКС 30 мая, следует этой же концепции.

Как пишет немецкая газета, Маск разделяет грузовые и пассажирские полеты и по другой причине: в среднесрочной перспективе SpaceX планирует развивать космический туризм.