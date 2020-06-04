В Вашингтоне подступы к Белому дому перегородили военной техникой

Военная техника заблокировала протестующих возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом в Twitter сообщила репортер The Washington Post Ханна Натансон.

«Сегодня они еще больше заблокированы военными машинами и офицерами с оружием и щитами», — сказала она.

Корреспондент Irish Times в Вашингтоне Сюзанна Линч также сообщила в Twitter, что заблокирован Лафайет-сквер, располагающийся возле Белого дома. Там проходит акция протеста. Линч опубликовала фотографию военной техники.

Помимо этого видео с акции протеста показал журналист Spectrum News DC Тейлор Попиларз. В ролике видно, что демонстранты встали на одно колено. Перед ними стоят правоохранители и военная техника.