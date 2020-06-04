В Петербурге завели дело из-за смерти женщины после пластической операции

Женщина умерла после пластической операции в Санкт-Петербурге. Следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по городу.

Дело завели по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По данным ведомства, женщине 1958 года рождения сделали операцию в одной из частных клиник, расположенной в Василеостровском районе. Инцидент произошел 29 мая.

Медицинская организация не имела лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия», отметили в главке СКР. У клиники также не было необходимых оснащения и условий. Спустя два дня состояние здоровья женщины ухудшилось, и ее госпитализировали. Она скончалась в больнице 1 июня.