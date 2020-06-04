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В Петербурге завели дело из-за смерти женщины после пластической операции

Женщина умерла после пластической операции в Санкт-Петербурге. Следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по городу.

Дело завели по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По данным ведомства, женщине 1958 года рождения сделали операцию в одной из частных клиник, расположенной в Василеостровском районе. Инцидент произошел 29 мая.

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Медицинская организация не имела лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия», отметили в главке СКР. У клиники также не было необходимых оснащения и условий. Спустя два дня состояние здоровья женщины ухудшилось, и ее госпитализировали. Она скончалась в больнице 1 июня.

По предварительным данным, пациентка умерла из-за септического шока, кровопотери и ДВС-синдрома, то есть образования тромбов в сочетании с несвертываемостью крови. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В середине октября 2019 года женщина умерла спустя неделю после липосакции в Вологде. Следователи завели уголовное дело. Липосакцию проводили в частной клинике. Причиной смерти стала жировая эмболия — попадание жировой ткани в сосуды, которое приводит к нарушению кровоснабжения.

Теги: Следственный комитет, Санкт-Петербург, пластическая операция
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