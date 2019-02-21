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Общество ,  
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В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки

Частная клиника «Асклепий мед» в Москве, где летом 2018 года умерла пациентка, закрыта, ее директор приговорен к полутора годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

«Федеральный судья Мещанского суда города Москвы признал руководителя клиники виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в июле после смерти женщины в клинике была проведена проверка. В ходе нее было установлено, что организация не имела лицензии на медицинскую деятельность, врачи — необходимой квалификации, также там применялись недоброкачественные и просроченные лекарства. По данным Росздравнадзора, клиника предлагала временно проживающим в Москве гражданам СНГ широкий спектр медуслуг.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Во время операции здоровье женщины ухудшилось, после чего она умерла. По данным источников РБК в ГУ МВД, гражданка Киргизии скончалась после введения в организм «лидокаина» посредством укола.

Теги: Москва, Росздравнадзор, смерть, медицинские услуги
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