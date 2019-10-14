В Вологде СК завел дело из-за смерти женщины после липосакции

В Вологде женщина скончалась спустя восемь дней после липосакции, говорится в сообщении управления областного СК. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным следствия, 26 сентября женщина сделала липосакцию в частной клинике. После операции пациентку сразу отпустили домой, где ей стало плохо. На следующий день после липосакции скорая помощь в тяжелом состоянии доставила женщину в отделение реанимации, где через неделю она скончалась, не приходя в сознание.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала жировая эмболия сосудов головного мозга и легких. Жировая эмболия — осложнение, вызванное попаданием в сосуды жировой ткани. что в свою очередь приводит к их закупорке с последующим нарушением кровоснабжения, вплоть до массивного отека головного мозга и расстройства функций жизненно важных органов.

СК завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителя).