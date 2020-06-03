СК начал проверку из-за блузки с портретом Гитлера в московском магазине

Фото: Jan Haas / Global Look Press

Следственное управление СК по Центральному административному округу Москвы организовало доследственную проверку по факту продажи в одном из шоурумов Москвы женских блузок с изображением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщил РБК источник в Следственном комитете, а также подтвердил источник, близкий к ведомству.

По словам собеседников РБК, речь идет о шоуруме Naglo, который располагается по адресу: улица Александра Солженицына, дом 23а, стр. 1. Ведомство инициировало проверку после выхода в эфир новостного сюжета программы «ЧП. Прямой эфир» на телеканале НТВ, где говорилось, что посетители магазина обнаружили на рубашке изображение Гитлера.

Владелец магазина Naglo Турал Аллахвердиев в разговоре с РБК заявил, что история «искажена» телевидением «для хайпа». «Это историческое лицо, которое изображено на женской рубашке, с зачеркнутыми глазами. Такая подача его принижает и воспринимается как карикатура», — считает Аллахвердиев.

По его словам, в магазине понимают, «каким потом и кровью наши предки доставали Победу в Великой Отечественной войне». «Здесь отсутствует какая-либо пропаганда Гитлера и нацистской тематики. Если поставить фотографию любого современного политического лидера на женскую рубашку с зачеркнутыми глазами, это тоже будет восприниматься как неуважение», — считает владелец магазина одежды.

Кроме того, по его словам, блузка с изображением Гитлера была в продаже один день. «Одежда закупалась в Корее, продавцы этого не заметили и выставили в магазине. На рубашке много исторических фотографий. Как только мы это заметили, сразу убрали», — пояснил он.

Аллахвердиев также сообщил РБК, что в магазин уже приходили представители Следственного комитета. «Вместе с понятыми составили протокол, где указали, что состава правонарушения не обнаружено», — сказал он.

В РБК также поступило заявление магазина «Naglo», где говорится, что «создатели которого люди — глубоко патриотичные, чтущие славу Воинов павших в сражениях против фашизма». «Наша блузка — это не выражение симпатии к нацизму. <...> Это не что иное, как способ высмеять чудовищную личность! Это акт глубокого презрения», — говорится в сообщении магазина.

Перечеркнутое лицо фашистского диктатора на принте «символизирует абсолютное отторжение всей ужасающей фашисткой идеологии», говорится в заявлении.