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Путин предложил внести изменения в работу Росрезерва на случай ЧС

Фото: rosreserv.ru
Фото: rosreserv.ru

Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность изменения государственного материального резерва для создания страховочного ресурса на случай чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба администрации президента.

«От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто, и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий», — сказал президент.

Он отметил, что следует работать на опережение, и предложил обсудить возможные изменения в работе государственного материального резерва, а также необходимый страховочный ресурс производственных мощностей.

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Президент отметил, что в России в условиях пандемии коронавируса выросло в десятки раз производство масок, перчаток и защитных костюмов. «В результате удалось избежать критических сбоев в снабжении врачей, среднего и младшего медперсонала больниц, служб скорой помощи».

Ранее РБК сообщал, что СМИ назвали регионы России с наибольшей нехваткой масок. С серьезной нехваткой их столкнулись в регионах Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.

Теги: коронавирус, COVID-19, Владимир Путин
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