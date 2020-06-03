Путин предложил внести изменения в работу Росрезерва на случай ЧС

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Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность изменения государственного материального резерва для создания страховочного ресурса на случай чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба администрации президента.

«От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто, и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий», — сказал президент.

Он отметил, что следует работать на опережение, и предложил обсудить возможные изменения в работе государственного материального резерва, а также необходимый страховочный ресурс производственных мощностей.

Президент отметил, что в России в условиях пандемии коронавируса выросло в десятки раз производство масок, перчаток и защитных костюмов. «В результате удалось избежать критических сбоев в снабжении врачей, среднего и младшего медперсонала больниц, служб скорой помощи».