Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии

Юрий Борисов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной. Критику ведомства он высказал на совещании у президента по ситуации в легкой промышленности.

«В период кризисной ситуации Росрезерв показал свою малую эффективность. И номенклатуры нужной там не оказалось, а механизм обновления, запуска в оборот продукции, которая хранится в Росрезерве, тоже хромает», — заявил он.

Росрезерв (Федеральное агентство по государственным резервам) находится в непосредственном ведении правительства. Он занимается формированием и обслуживанием запасов на случай чрезвычайных ситуаций, необходимости срочной поддержки экономики и регулирования рынка.