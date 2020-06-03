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Пандемия коронавируса ,  
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Германия снимет запрет на поездки в страны ЕС и Британию

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Германия снимет ограничения на поездки в страны Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобританию с 15 июня. Об этом написал министр иностранных дел Хайко Маас в Twitter.

Ограничение заменят на индивидуальные рекомендации для путешественников. При этом, по словам министра, Испания и Норвегия пока останутся закрытыми.

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В марте власти Германии приняли решение закрыть границы из-за пандемии. В конце марта жителям запретили собираться больше чем по два человека, а власти также обязали закрыться рестораны, парикмахерские и другие предприятия, оказывающие услуги населению, в случае, если они не могут соблюдать дистанцию между посетителями 2 м.

По данным властей Германии на 3 июня, в стране заразились коронавирусом более 182,37 тыс. человек, умерли 8,55 тыс. человек. Суточный прирост составил 342 инфицированных.

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Источник: JHU
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Теги: COVID-19, коронавирус, Германия
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