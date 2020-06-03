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Песков назвал пропагандой нацизма украинскую игру Strategic Mind

Кадр из игры «Strategic Mind: Blitzkrieg»
Кадр из игры «Strategic Mind: Blitzkrieg» (Фото: PlayStrategicMind / Facebook)

Украинская компьютерная стратегия Strategic Mind: Blitzkrieg является пропагандой нацизма, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Можно выразить только крайнее сожаление, что такая игра доступна на территории нашей страны. Особенно в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы», — сказал Песков.

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Игра выпущена украинским разработчиком Starni Games в конце мая. Во время прохождения предусмотрена возможность встать во Второй мировой войне на сторону нацистской Германии. На странице игры в Steam предлагается во главе армии Германии «поставить на колени всю Европу».

В одном из трейлеров игры, опубликованном на YouTube, показан Адольф Гитлер, принимающий парад на Красной площади. Эпизод подписан как «сюжет из альтернативной истории».

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Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

26 мая стало известно, что постоянное представительство России при отделении ООН в Женеве попросило верховного комиссара организации по правам человека Мишель Бачелет отреагировать на «вопиющий факт» выхода украинской игры, которая прославляет нацизм и международных преступников.

Глава студии-разработчика Starni Games Игорь Тимошенко, как передает украинский портал ITC.ua, опроверг наличие пропаганды нацизма в игре. Он указал, что в стратегии действительно есть возможность захватить Москву германской армией и посмотреть ролик с Гитлером на Красной площади. Однако, по его словам, в остальных видео в игре руководство Германии показано с отрицательной стороны.

Теги: Дмитрий Песков, Украина, Вторая мировая война
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