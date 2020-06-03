Песков назвал пропагандой нацизма украинскую игру Strategic Mind

Кадр из игры «Strategic Mind: Blitzkrieg» (Фото: PlayStrategicMind / Facebook)

Украинская компьютерная стратегия Strategic Mind: Blitzkrieg является пропагандой нацизма, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Можно выразить только крайнее сожаление, что такая игра доступна на территории нашей страны. Особенно в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы», — сказал Песков.

Игра выпущена украинским разработчиком Starni Games в конце мая. Во время прохождения предусмотрена возможность встать во Второй мировой войне на сторону нацистской Германии. На странице игры в Steam предлагается во главе армии Германии «поставить на колени всю Европу».

В одном из трейлеров игры, опубликованном на YouTube, показан Адольф Гитлер, принимающий парад на Красной площади. Эпизод подписан как «сюжет из альтернативной истории».