Аналитики оценили траты российских геймеров на самоизоляции

По данным «Яндекс.Деньги», в апреле оборот платежей за компьютерные игры и внутриигровой контент вырос более чем на 20%, аналитики связывают это с режимом самоизоляции. Самый большой чек за компьютерные игры оказался в Москве

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

За первые четыре месяца 2020 года около 70% оборота платежей геймеров пришлось на покупки игр, еще 30% — на приобретение внутриигрового контента. Об этом говорится в исследовании компании «Яндекс.Деньги» (есть у РБК).

Аналитики изучили данные за январь—апрель текущего года о платежах пользователей через «Яндекс.Касса» и оплате покупок картами «Яндекс.Деньги». При составлении исследования учитывались также пожертвования стримерам, переведенные через сервис «Я.Стример».

По данным «Яндекс.Деньги», среди жителей городов-миллионников больше всего на покупку компьютерных и консольных игр тратят москвичи. В столице средний чек за игры составил 759 руб., в Казани — 615 руб., а в Екатеринбурге — 579 руб. Меньше по сравнению с геймерами в других городах платят за игры волгоградцы (509 руб.) и петербуржцы (481 руб.).

Средний чек за игры оказался в 2,4 раза меньше, чем за контент внутри игр, отмечают авторы исследования. В апреле пользователи платили за внутриигровые покупки в среднем по 862 руб., а за сами игры — по 361 руб.