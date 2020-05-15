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Аналитики оценили траты российских геймеров на самоизоляции

По данным «Яндекс.Деньги», в апреле оборот платежей за компьютерные игры и внутриигровой контент вырос более чем на 20%, аналитики связывают это с режимом самоизоляции. Самый большой чек за компьютерные игры оказался в Москве
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

За первые четыре месяца 2020 года около 70% оборота платежей геймеров пришлось на покупки игр, еще 30% — на приобретение внутриигрового контента. Об этом говорится в исследовании компании «Яндекс.Деньги» (есть у РБК).

Аналитики изучили данные за январь—апрель текущего года о платежах пользователей через «Яндекс.Касса» и оплате покупок картами «Яндекс.Деньги». При составлении исследования учитывались также пожертвования стримерам, переведенные через сервис «Я.Стример».

По данным «Яндекс.Деньги», среди жителей городов-миллионников больше всего на покупку компьютерных и консольных игр тратят москвичи. В столице средний чек за игры составил 759 руб., в Казани — 615 руб., а в Екатеринбурге — 579 руб. Меньше по сравнению с геймерами в других городах платят за игры волгоградцы (509 руб.) и петербуржцы (481 руб.).

Средний чек за игры оказался в 2,4 раза меньше, чем за контент внутри игр, отмечают авторы исследования. В апреле пользователи платили за внутриигровые покупки в среднем по 862 руб., а за сами игры — по 361 руб.

Эксперты подсчитали, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году
Финансы
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В прошлом месяце оборот платежей за покупки контента внутри игр вырос по сравнению с мартом на 23%, за игры — на 22%. За этот же период пользователи сделали на 17% внутриигровых покупок больше, при этом средний чек вырос только на 5%.

Аналитик «Яндекс.Касса» Анастасия Фаткулина связала рост оборота онлайн-платежей за игры и внутриигровые покупки с введением режима самоизоляции из-за коронавируса. «Люди, ограниченные в выборе досуга, стали тратить на игры больше», — отметила она.

По словам Фаткулиной, «Я.Стример» зафиксировал в апреле рост на 60% числа желающих собрать пожертвования за контент в интернете, на что также повлияла самоизоляция. «Например, сервисы по сбору пожертвований стали чаще использовать артисты в своих блогах», — сообщила аналитик.

В 2018 году, по данным исследования «Яндекс.Касса» и компании Data Insight, геймеры в России заработали 11,6 млрд руб. на продаже игрового контента (персонажи, артефакты, объекты и так далее) и пожертвованиях за трансляции прохождений игр. Опрос показал, что такие траты совершили 25% интернет-аудитории в стране (18 млн россиян) в возрасте от 14 до 54 лет. Заработали на них 4,5% интернет-аудитории (3 млн россиян).

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Евгения Чернышова
Теги: геймеры, компьютерные игры, «Яндекс.Деньги»
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