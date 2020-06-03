В Кремле объяснили указ об основах политики по ядерному сдерживанию

Дмитрий Песков (Фото: Sputnik / Reuters)

В опубликованной накануне стратегии ядерного сдерживания четко указано, в каких случаях Россия может использовать ядерное оружие.Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В этом документе все четко прописано, элементы этой стратегии неоднократно публиковались», — сказал Песков. Кроме того, заявления об условиях применения ядерного оружия «делались на самых различных уровнях — и на экспертном, и на высшем», указал Песков.

Песков отметил, что накануне был опубликован целостный документ. Там четко прописано, что инициатором в использовании ядерного оружия Россия никогда не будет, подчеркнул он.

Согласно указу об «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», полную версию которого опубликовали 2 июня, Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях. Среди них — получение достоверных данных о старте баллистических ракет для атаки на Россию или ее союзников, а также применение ядерного оружия или других видов оружия массового поражения против России или ее союзников.