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В Кремле объяснили указ об основах политики по ядерному сдерживанию

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Sputnik / Reuters)

В опубликованной накануне стратегии ядерного сдерживания четко указано, в каких случаях Россия может использовать ядерное оружие.Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В этом документе все четко прописано, элементы этой стратегии неоднократно публиковались», — сказал Песков. Кроме того, заявления об условиях применения ядерного оружия «делались на самых различных уровнях — и на экспертном, и на высшем», указал Песков.

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Песков отметил, что накануне был опубликован целостный документ. Там четко прописано, что инициатором в использовании ядерного оружия Россия никогда не будет, подчеркнул он.

Согласно указу об «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», полную версию которого опубликовали 2 июня, Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях. Среди них — получение достоверных данных о старте баллистических ракет для атаки на Россию или ее союзников, а также применение ядерного оружия или других видов оружия массового поражения против России или ее союзников.

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Кроме того, согласно документу, Россия может применить ядерное оружие при выводе противником из строя государственных или военных объектов, критических для ответного действия ядерных сил, а также в случае агрессии против России с помощью обычного оружия, если под угрозой находится существование государства.

Теги: стратегия, ядерное оружие, Кремль, ядерная доктрина
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